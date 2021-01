Grande Fratello Vip, "Ho le mie motivazioni": Samantha De Grenet sulla Nomination a Giulia Salemi

Gossip TV

Samantha De Grenet commenta la Nomination a Giulia Salemi e ai motivi che l'hanno portata a fare il suo nome nella Puntata del Grande Fratello Vip.

Samantha De Grenet si è vista costretta a votare per Giulia Salemi durante le Nomination dell’ultima Puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana non sembra essersela presa, e la presentatrice ha chiarito nuovamente il motivo della sua scelta.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet fa una confidenza sulle Nomination

Come ogni settimana, le Nomination sembrano creare tensioni più o meno importanti che aleggiano nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima Puntata, Samantha De Grenet ha confessato di essersi trovata in difficoltà e di aver fatto il nome di Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha incassato il colpo, forse anche grazie al fatto che il nuovo flirt con Pierpaolo Pretelli la tiene piuttosto impegnata. Parlando con Mario Ermito, la De Grenet ha ammesso di rispettare tutti i concorrenti del reality show di Canale5 ma di trovarsi in difficoltà con alcuni tra i più giovani. Quando Ermito ha fatto notare come spesso le persone fingono di ascoltarti per poi mollare discorsi importanti a metà, dando prova del fatto che non interessa approfondire la conoscenza, la presentatrice si è detta d’accordo con lui.

Grande Fratello Vip: ecco perché Samantha De Grenet ha votato per la Salemi

“Se ci sono delle persone particolarmente agguerrite non comprendono fino in fondo… Quando mi sono presa le mie Nomination, non penso che fossero contro di me ma semplicemente perché dovevano fare un nome. Non è nulla contro nessuno, perché prese singolarmente siamo tutte persone carine e simpatiche, con la propria storia. Però, se devi fare un nome, devi fare una somma anche su chi ti ascolta o ti fa una coccola […] Io sono anche facilitata rispetto a voi perché ho cinquant’anni ed è normale che con qualcuno di voi giovani ho meno affinità”, ha commentato la De Grenet parlando della sua scelta in Puntata. A dispetto dei precedenti con Cecilia Capriotti, Mario ha dato ragione alla gieffina e ha confessato di voler votare chi non lo fa sentire apprezzato. Il discorso di Samantha sembra sincero, anche se sul Web si sono scatenate già tante teorie sulla concorrente del Gf Vip che è accusata di giocare di strategia per risultare simpatica al pubblico con la sua diplomazia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.