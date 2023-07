Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi tuona contro Mediaset: "Ha fatto fuori tutte"

Gossip TV

Guendalina Tavassi dice la sua sulle nuove linee editoriali di Mediaset che prevedono uno stravolgimento nel reality show del Grande Fratello.

L'influencer romana, storica ex protagonista del Grande Fratello (edizione 11) ed ex naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, chiacchierando con i suoi follower, ha parlato dell'ipotesi di un suo nuovo ingresso nella Casa e della sua esperienza in Honduras, insieme al fratello Edoardo che, a sua volta, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Gf Vip.

Grande Fratello, parla Guendalina Tavssi: "Non lo farò, adesso poi....che spasso!"

"No ragazzi, non farò il Grande Fratello. Ogni anno mi chiedete la stessa cosa. Poi da adesso in poi, se prima c’era un minimo di possibilità, adesso ha fatto fuori tutte, tutte. Che spasso!" ha dichiarato Guenda tornado a parlare della nuova linea editoriale dell'azienda Mediaset che sta cercando di dare un nuovo volto al reality show, cercando di moderarne il più possibile contenuti volgari o non prettamente in linea con le nuove direttive.

"A me non me ne può fregare di meno perché sinceramente ho il mio lavoro - ha poi proseguito la Tavassi - Mi diverto con Instagram, ci lavoro. In televisione se arrivano cose che mi piacciono le faccio, se mi propongono cose che non mi piacciono non le faccio. Non sono mai stata una malata della televisione, ma del Grande Fratello si. È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash, dai. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash."

A proposito dell'esperienza all'Isola dei Famosi, Guendalina ha dichiarato:

"No ragazzi, non la rifarei mai, per niente. A parte che nessuno si ricorda che io l’Isola già l’avevo fatta in Rai, dopo il Grande Fratello. E già lì mi promisi di non rifarla mai più per nessun motivo e invece ci sono ricascata. Ma è veramente un’esperienza terribile. Dopo, è vero che sei ancora più grato a tutte le cose che dai per scontato come un letto, un tetto, un cibo però ragazzi è veramente pesante ma tanto. E poi c’è Cuore che ci vorrebbe tanto andare invece. No dai, gliel’avevo chiesto in realtà ma lui ha detto di no."

