Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi si candida come concorrente: "Cosa state facendo con quelle mummie?"

Guendalina lancia un appello agli autori del Grande Fratello Vip.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera venerdì 24 settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Guendalina Tavassi ha lanciato un appello sui social agli autori del reality show per farla entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

Guendalina Tavassi pronta a entrare al Gf Vip, l'appello sui social

A poche ore dalla terza puntata del Grande Fratello Vip, Guendalina è tornata al centro del gossip. Il motivo? L'appello lanciato agli autori del popolare programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex gieffina, infatti, vorrebbe entrare nella famosa Casa di Cinecittà per movimentare un po' le dinamiche del gioco.

Guendalina è intervenuta sui social per commentare il Gf Vip e, senza mezzi termini, si è candidata per partecipare alla nuova edizione del programma insieme alla sua famiglia: "Io se fossi un autore avrei presto tipo me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello! Non sarebbe stata una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio lanciare questa piccola lampadina agli autori. Anzi, li sto proprio pregando! Ma prendeteci! Ma che state facendo con quelle due mummie là dentro?".

Secondo l'opinionista e influencer, loro potrebbero essere i personaggi giusti per dare una scossa alle dinamiche del reality show. Gli autori del Grande Fratello Vip prenderanno seriamente in considerazione la candidatura della Tavassi? Staremo a vedere.

