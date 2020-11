Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi disperata: online i video hot con suo marito

Gossip TV

L'ex gieffina è finita di recente finita al centro del gossip a causa di alcuni video intimi che le sono stati hackerati dal cellulare.

La romana Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello, si è da poco ritrovata al centro di una bufera mediatica. La causa? Alcuni hacker ignoti sarebbero riusciti a copiare tutti i contenuti all’interno del suo smartphone, inclusi alcuni video privati che la vedono in intimità con il marito Umberto D’Aponte.

Grande Fratello, Guendalina Tavassi: “Aiutatemi vi prego”

La showgirl e influencer ha annunciato a gran voce - tramite le stories sul suo profilo Instagram - della sua delicata e disperata situazione. Dopo aver sporto denuncia in questura per violazione della privacy, la Tavassi ha chiesto di impedire la diffusione online dei video che la ritraggono in intimità:

Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, erano delle cose personali, dei video, sono cose che ognuno di noi può fare quello che vuole, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono. Ma ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile.

Guendalina, in lacrime e sconvolta dall’accaduto, ha poi proseguito il suo disperato appello, invitando chiunque si trovi in possesso del materiale privato di non divulgarlo a terzi, poiché anche solo guardarlo implica reato:

Chiunque abbia divulgato questi video, verrà denunciato e anche su Whatsapp sappiate che state vedendo un filmato che è una violazione guardarlo, anche solo tenerlo nel telefono. [...] Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccano anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io faccio sempre la cretina, rido e scherzo, ma queste cose sono gravi.

