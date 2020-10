Grande Fratello Vip, Guenda Goria si dichiara a Massimiliano Morra che rivela: "Mi piaci anche tu", Video

Gossip TV

Massimiliano sorprende al Grande Fratello Vip rivelando di ricambiare l'interesse di Guenda.

Tempo di importanti confessioni al Grande Fratello Vip per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha infatti deciso di aprire il suo cuore e dichiararsi a Massimiliano Morra, che a grande sorpresa ha rivelato di ricambiare il suo interesse.

Nuova coppia al Gf Vip? Avvicinamento pericoloso tra Massimiliano Morra e Guenda Goria

Guenda si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip. La ragazza, infatti, sembra essersi presa una cotta per Massimiliano. Uscito dal Cucurio, l'attore, grazie all'aiuto della contessa Patrizia De Blanck, è rimasto da solo con la figlia di Maria Teresa Ruta e, a grande sorpresa, le ha confessato di ricambiare il suo interesse: "La mia ragazza è una persona che mi ama tanto, la conosco bene perché stiamo insieme da due anni e non la reputo una storiella. E comunque le mancherei di rispetto. Se fossi stato single, la situazione sarebbe stata completamente diversa. È molto complesso. Non me la sento di darti una risposta adesso. Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza. Punto. E virgola" ha prontamente replicato l'attore.

La Goria, però, si è mostrata preoccupata della situazione sentimentale di Morra, che è legato sentimentalmente a Dalila: "Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso e dico ‘occhio’. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti". "Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico. Diciamo che la nostra situazione richiede un po’ di tempo. Poi magari in futuro mi lascio e… Chi vivrà vedrà, non precludiamoci nulla".

Come reagirà Dalila all’avvicinamento tra Massimiliano e Guenda? Ricordiamo che quando la compagna dell'attore è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, la ballerina si era rivolta alla figlia della Ruta. "Guenda, guarda che ti osservo" le aveva detto Dalila sorridendo solo a metà per farle sapere di avere notato il suo comportamento. Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima diretta? Siamo sicuri che il conduttore non si lascerà scappare questa occasione!

