Grande Fratello Vip, Guenda Goria rompe il silenzio dopo le accuse di Tommaso Zorzi: "Sarò sempre..."

Gossip TV

Tommaso punzecchia Guenda dopo la finale del Gf Vip, arriva la replica dell'ex gieffina.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Guenda Goria sembra essere arrivata al capolinea. Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, infatti, l'influencer milanese ha lanciato una velenosa frecciata alla figlia di Maria Teresa Ruta facendo capire di essere rimasto deluso da lei una volta uscito dalla Casa di Cinecittà.

Guenda Goria rompe il silenzio su Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip

Tommaso ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma una volta uscito dalla Casa di Cinecittà ha scoperto delle cose riguardanti alcuni suoi ex compagni di gioco che l'hanno profondamente ferito e deluso. A spiazzare l'influencer milanese è stato in particolar modo il comportamento assunto da Guenda, tanto che durante la sua intervista a Verissimo l'ha accusata di essere estremamente falsa.

Le forti dichiarazioni di Zorzi non sono passate inosservate alla Goria che, in una diretta Instagram con Matilde Brandi, ha dichiarato: "Io sarò sempre pronta a parlare con lui, c’é sempre tempo, il gioco é finito quindi non vedo perché no?!". Il giovane e talentuoso vincitore del Gf Vip accetterà il confronto?

Leggi anche Il retroscena sull'incontro a Verissimo tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Dopo aver affrontato l'argomento Tommaso, Guenda, senza mezzi termini, ha rivelato di trovare molto carino Pierpaolo Pretelli. La figlia della Ruta, però, ci ha tenuto a sottolineare di essere interessata e attratta dagli uomini un po’ più maturi: "Credo che il più carino sia Pierpaolo, anche se a me piacciono uomini un po’ più grandi perché stare con una persona che ha il carattere come il mio non è semplice".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.