Grande Fratello Vip, Guenda Goria rivela: "Non mi aspettavo l'eliminazione. Tommaso Zorzi merita di vincere!"

Guenda racconta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella famosa Casa di Cinecittà insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, la giovane artista è riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale 5.

Le prime dichiarazioni di Guenda Goria dopo l'eliminazione al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Guenda è stata ospite in studio da Alfonso Signorini per confrontarsi coi alcuni suoi ex compagni di gioco, di cui ha parlato in un’intervista al settimanale Chi. "Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere. Sono felice anche perché ho ritrovato mio padre. È il primo che mi ha chiamata quando sono uscita… Tutti lo hanno insultato perché mi ha dato della bipolare, ma poverino, io l’ho trovato pieno di affetto e dolcezza" ha dichiarato la ragazza.

La Goria, sin dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip, aveva mostrato il suo forte interesse nei confronti di Massimiliano Morra, che l’aveva respinta in quanto felicemente fidanzato. Eppure, anche la giovane pianista era impegnata, ma solo in un secondo momento era venuto fuori il suo compagno, Telemaco Dell’Aquila: "Chi non si è degnato di chiamarmi è Telemaco, ci sono rimasta malissimo. Avevo fatto a lui la prima telefonata dopo l’eliminazione. Avevo una voglia matta di sentirlo. Era tarda notte, speravo in un 'Bentornata, amore', pieno di affetto. Invece non ha risposto al telefono. Lo ha fatto il giorno dopo, ma solo dopo una serie di messaggi al veleno. L’ho dovuto 'pregare' di parlarmi, mi ha detto che ho sbagliato tutto. Non una parola dolce. Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie. Comunque l’ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa".

Per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Guenda ha parlato della sua eliminazione inaspettata e detto la sua sull'influencer Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci: "Tommaso Zorzi è sicuramente il più vero e merita di vincere, mentre Elisabetta Gregoraci è una persona senza un briciolo di umanità. [...] Non mi aspettavo l’eliminazione. In una settimana sono passata da essere tra i favoriti all’eliminazione. Però non sono delusa perché sento che 'fuori' la gente mi ha capita e forse mi ama. Il televoto non è la vita, non è nemmeno la stima o l’abbraccio del pubblico reale. E io oggi sento affetto verso di me, mi sento forse compresa".

