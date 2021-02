Grande Fratello Vip, Guenda Goria: "La strategia di Stefania Orlando è evidente, Dayane? Una fantastica giocatrice"

Gossip TV

Guenda critica Stefania dopo l'eliminazione di Maria Teresa dalla Casa del Grande Fratello Vip.

L'eliminazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha spiazzato sia i concorrenti che i telespettatori che sognavano di vedere la conduttrice in finale. Ospite della trasmissione radiofonica Turchesando, Guenda Goria non poteva non dire la sua su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, rea di aver messo in atto una strategia.

Guenda Goria critica Stefania Orlando

Intervistata da Turchese Baracchi, Guenda è tornata a parlare dell’eliminazione inaspettata di Maria Teresa. Secondo l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, la madre meritava assolutamente di arrivare in finale e anche di vincere il reality show di Alfonso Signorini. Non solo. Stando alle parole della ragazza, tra i motivi dell'eliminazione ci sarebbe anche il comportamento assunto da Tommaso e Stefania nelle ultime settimane.

Dopo aver sottolineato di essere rimasta delusa dalla nomination fatta da Zorzi alla Ruta, la Goria ha criticato la Orlando: "Il suo comportamento ha creato una frattura, nel momento in cui ha detto a Tommaso non dire a Maria Teresa che l’hai nominata. Ha creato un silenzio [...] Se mia madre è stata eliminata a causa dello scontro avuto con Stefania e Tommaso? Sicuramente. I televoti però non li capisco vi dico la verità".

Leggi anche Stefania Orlando critica il rapporto di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Con queste parole, quindi, Guenda ha fatto capire di pensarla esattamente come Dayane Mello, pur considerando Stefania un'amica: "E’ chiaro che la strategia di Stefania è evidente [...] Dayane è una fantastica giocatrice, anche se la trovo una donna elegante. Una giocatrice può mettere davanti la strategia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.