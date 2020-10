Grande Fratello Vip, Guenda Goria frequenta un Uomo sposato? Arriva la conferma della moglie tradita

Gossip TV

Guenda Goria è fidanzata con il misterioso Telemaco? Lo scoop sulla concorrente del Grande Fratello Vip fa scalpore: il presunto fidanzato ha moglie e figlio.

Guenda Goria frequenta un uomo sposato? Il gossip sulla figlia di Maria Teresa Ruta ha stupito i fan del Grande Fratello Vip, convinti che la gieffina fosse interessata a Massimiliano Morra. Emergono nuove conferme sul Flirt con Telemaco Dell'Aquila e la moglie dell'uomo rompe il silenzio, confermando la relazione.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria frequenta un uomo sposato?

Guenda Goria sta facendo un percorso atipico nella Casa del Grande Fratello Vip, e il pubblico la apprezza per la sua volontà di non allinearsi al pensiero comune. La figlia di Maria Teresa Ruta non ha nascosto di essere stata molto delusa per il soprannome di ‘comodino’, ritenendo di essere molto profonda ma risultare poco simpatica. Guenda, infatti, non ama partecipare alle furiose liti che scoppiano in casa ed è un’osservatrice attenta, che parla molto di sé e poco degli altri.

Il suo modo d’essere, evidentemente, non collima con quello dei suoi compagni di viaggio, eccezione fatta per Massimiliano Morra. L’attore e la Goria si sono avvicinati molto nelle ultime settimane e, salvo una breve parentesi di allontanamento, i due sono molto affiatati. Prima di essere reclusi nel Cucurio, Guenda e Morra si sono coccolati sotto le coperte e il partenopeo ha invitato l’inquilina a sentirsi più sensuale e donna.

Incredibili scoop sulla Vita Privata di Guenda Goria, prima del Grande Fratello Vip

A far scalpore, tuttavia, è la notizia che la Goria sarebbe impegnata con un uomo, tale Telemaco Dell’Aquila, ma che starebbe tenendo tutto segreto poiché lui è ancora sposato. A darne annuncio è Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha rivelato: "Non è single, falso! Sta con un ragazzo più grande, Telemaco. Si sono conosciuti durante una vacanza al Coral Bay, pochi mesi prima del GF Vip, lui lavorava lì. Si è lasciato con la moglie. Non so chi abbia lasciato chi. Non si sa perché resta nell’ombra, non ha mai parlato di lui. Le lacrime di Guenda dentro la casa sono pronto a scommettere che sono dedicate a lui. L’ultimo saluto l’ha fatto a Telemaco, è venuta a Milano per tre giorni appositamente per lui, poi è entrata nella casa”.

A confermare la versione dei fatti raccontata dal giornalista ci ha pensato la moglie di Telemaco, del quale a questo punto la Goria sarebbe l’amante, che ha confermato che presto rivelerà tutta la verità e di essere a conoscenza dell’ultima fuga romantica del marito con la gieffina, come riporta 'Giornalettismo'. Il mistero si infittisce e i fan che avrebbero voluto vedere insieme Guenda e Morra si devono arrendere. Alfonso Signorni riporterà il pettegolezzo alla figlia di Maria Teresa Ruta?

