Grande Fratello Vip, Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta dalle critiche e smentisce il flirt con Filippo Nardi (VIDEO)

Dopo aver commentato la crisi di sua madre al Grande Fratello Vip, Guenda smentisce il flirt con Filippo a Mattino 5.

Il crollo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha suscitato molto scalpore, ma anche molta preoccupazione. La crisi della conduttrice, però, non ha per niente convinto Filippo Nardi, che l'ha criticata duramente sui social scatenando la reazione di Guenda Goria.

La verità di Guenda Goria sulla crisi di Maria Teresa Ruta al Gf Vip e il flirt con Filippo Nardi

Ospite nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, Guenda ha commentato il crollo emotivo avuto da Maria Teresa nella Casa del Grande Fratello Vip e replicato duramente alle accuse mosse dall'ex gieffino Filippo: "Mia madre non ce la fa più. [...] Speravo che tutto fosse superato. Basta! Parlare di termini psichici non esiste al mondo. Mia mamma ha solo avuto uno sfogo tipico delle persone buone".

"Mia madre è una grande incassatrice. E’ una che tiene, tiene, ma ad un certo punto scoppia" ha aggiunto la Goria lanciando poi una frecciata ai concorrenti del Gf Vip "Nominano mia madre con le scuse più disparate. L’ultima volta le è stato detto ti nomino perché tanto non te la prendi. Questa cosa non esiste al mondo".

Ma non è finita qua. Guenda, infatti, è tornata anche oggi a Mattino Cinque. Interpellata dalla conduttrice sul presunto flirt con Nardi, l'ex gieffina ci ha tenuto a smentire tutte le voci, asserendo: "Smentisco la relazione…Semplicemente ci siamo incontrati in uno studio televisivo dopo esserci parlati tanto al telefono…Siamo andati a prendere un caffè…". La Goria ha continuato rivelando di essere rimasta delusa dal comportamento di Filippo, che continua a bersagliare la Ruta sui social: "A me sarebbe piaciuto finire anche in pace con lui, però continua a bersagliare mia madre…A me dispiace perchè non ha senso…Non so se il suo è stato un tentativo di ironia…Lui mi ha detto che è stato frainteso".

