Grande Fratello Vip, Greta Mastroianni su Gianmaria Antinolfi: "Non sa cosa vuole, Soleil Sorge ha potere su di lui"

Le prime anticipazioni dell'intervista rilasciata da Greta al settimanale Chi.

Gianmaria Antinolfi continua a stare al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Proprio durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato una piccola anticipazione delle dichiarazioni rilasciate da Greta Giulia Mastroianni al settimanale Chi sul comportamento ambiguo assunto dall'imprenditore partenopeo nella Casa.

Greta rompe il silenzio dopo la dichiarazione di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni

Negli ultimi giorni, Gianmaria ha deciso di aprire il suo cuore a Sophie Codegoni decidendo di chiudere indirettamente la relazione con Greta. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha parlato del comportamento assunto dal suo ex nella Casa del Grande Fratello Vip.

A riportare alcune dichiarazioni di Greta è stato il conduttore del Gf Vip, che ha mostrato in diretta alcuni estratti dell'intervista: "Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno i suoi valori, a quello che diceva. Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso e un pò anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri".

"Non mi sono mai sentita la sua fidanzata [...] Hanno capito tutti che se Soleil gliene avesse data l'occasione sarebbe stato con lei. Sa di avere un potere su di lui e usa questo potere. Se non fosse entrato nella Casa noi staremmo insieme" ha concluso Greta lanciando una frecciata anche a Soleil Sorge. La Mastroianni tornerà nella Casa per un nuovo confronto con Antinolfi?

