Grande Fratello Vip, gli autori rimproverano i concorrenti per mancanze di dinamiche

Gossip TV

Il retroscena svelato da alcuni Vip del reality.

Dopo poco più di due mesi dall'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip si comincia a delineare un bilancio tutt'altro che positivo. Gli ascolti del reality non decollano anzi, nell'ultimo appuntamento, il ventesimo, il Gf Vip ha registrato un calo nettissimo di share, davanti all'ultimo appuntamento con Tale e Quale Show.

Il problema dell'edizione sembrerebbe il cast che non alimenta dinamiche o propone le stesse da diverse settimane.

In Casa, persino Katia Ricciarelli non ha potuto fare a meno di notare che i concorrenti attuali sono tutti spenti e che gli autori avrebbero dovuto prendere solo giovani e non gente matura come lei. E le cose non miglioreranno con l'ingresso dei nuovi vip, infatti, stando a quanto rivelato dalle anticipazioni sui nuovi concorrenti, l'età media sarà sempre intorno ai 40 anni.

Prima che la regia censurasse, Miriana Trevisan ha rivelato che in confessionale hanno rimproverato lei e gli altri perché si stanno trascinando, non creano dinamiche perché non vogliono esporsi e il programma ne risente.

Stesso discorso fatto da Alex Belli in sauna a Soleil Sorge. L'attore emiliano e l'ex corteggiatrice si vantano di essere gli unici a creare nel bene o nel male scompiglio, anche perché, i loro compagni d'avventura non si espongono. Stasera, nel ventunesimo appuntamento con il reality, sono previste due sorprese. Una a Manuel Bortuzzo e una a Francesca Cipriani. Effettivamente nulla di nuovo: per il nuotatore e la showgirl giunonica si tratta di una consuetudine frequente in questa edizione. Come frequente, in puntata, è l'argomento che tratta la dinamica tra Alex Belli e Soleil Sorge che gli autori cercano di spingere il più possibile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.