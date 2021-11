Grande Fratello Vip, Giulio Raselli e Giulia Cavaglia esclusi: retroscena scottanti sui due ex di Uomini e Donne

Gossip TV

Salta l’ingresso di Giulio Raselli e Giulia Cavaglia al Grande Fratello Vip e sul web girano le teorie più disparate e scioccanti.

Nella casa del Grande Fratello Vip faranno il loro ingresso ben nuovi dieci Vipponi, arruolati da Alfonso Signorini in previsione del prolungamento del reality show di Canale5, che terminerà a marzo 2022. Tra i nuovi ingressi avrebbero dovuto esserci anche quelli di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli, ma sembra che qualcosa sia andato storto per i due ex volti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia Cavaglia litigano con la produzione?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip terminerà a marzo 2022, dopo il prolungamento ufficiale voluto dalla Rete, visto l’interesse dimostrato dal pubblico di Canale5. In Casa entreranno ben dieci nuovi concorrenti, mentre le tre principesse etiopi potranno giocare come concorrenti singoli, per la gioia dei fan che chiedono questo provvedimento ormai da settimane. L’assetto di Cinecittà, dunque, sta per cambiare e siamo certi che sia scateneranno una sequela di liti furiose e infinite. Tra i nuovi volti del Gf Vip avrebbero dovuto esserci anche Giulia Cavaglia e Giulio Raselli, ex volti di Uomini e Donne legati dal percorso nel dating show di Canale5 (Giulio fu la non-scelta di Giulia). Qualcosa, tuttavia, è andata storta e i due sono stati fatti fuori dal cast senza troppe cerimonie.

A darne conferma è stata per prima Deianira Marzano, che si è detta molto dispiaciuta per i due, dato che entrambi hanno osservato la quarantena in attesa di poter varcare la porta rossa di Cinecittà. Poco dopo, sul web hanno iniziato a circolare una serie di rivelazioni shock sul vero motivo che ha portato all’esclusione dei due volti mariani. “Pare abbiano fatto una scenata assurda, lei soprattutto. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”, questa una delle rivelazioni shock su Giulia e Giulio.

Anche Veryinutilpeople ha fornito una versione dei fatti piuttosto inaspettata, rivelando sui social: “Sul web girava voce di un loro arruolamento nel cast di questa edizione del GFVIP. La Cavaglià, 26 anni, e Raselli, 31 anni, avevano effettivamente firmato il contratto e fonti a loro vicine ci avevano rivelato che stavano seguendo in questi giorni il periodo di quarantena obbligatoria a Roma, per prepararsi a entrare nelle prossime settimane. Qualcosa però deve averli infastiditi al punto tale che entrambi hanno lasciato la struttura in cui alloggiavano, probabilmente in seguito a una discussione con la produzione per delle modifiche contrattuali o lo slittamento del loro ingresso. I due torneranno sui loro passi o la produzione metterà una pietra sopra a una loro futura partecipazione?”. I due diretti interessati sono ancora avvolti dal silenzio stampa, e chissà che questa non sia una trovata per depistare i più curiosi, prima dell’ingresso di Cavaglia e Raselli al Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.