Grande Fratello Vip, Giuliano prende le distanze da Rosalinda Cannavò, la rivelazione di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello Vip svela: "Le confessioni di Rosalinda hanno colpito l'orgoglio di Giuliano".

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si è legata molto a Dayane Mello. Un rapporto che, nel giro di pochi mesi, si è trasformato in qualcosa di più di una semplice amicizia e che ha mandato in crisi la giovane attrice.

La rivelazione di Alfonso Signorini sul fidanzato di Rosalinda Cannavò

Rosalinda si è innamorata di Dayane Mello? L'attrice del Grande Fratello Vip, infatti, è completamente andata in crisi e ha iniziato a nutrire forti dubbi sul rapporto che la lega al suo fidanzato. A cercare di chiarire meglio la situazione ci ha pensato Alfonso Signorini.

Ospite dell'ultima puntata di GFVip Party, Signorini ha parlato dei dubbi che Rosalinda ha mostrato nei confronti del suo fidanzato Giuliano. Non solo. Il conduttore del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Giuliano: "Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio. Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio. Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ aldilà dell’amicizia classica, assumendo i contorni di un legame che lei stessa ha definito un po’ anomalo. Lei in passato non ha mai provato un qualcosa di così forte verso una sua amica, c’è un’esigenza di contatto fisico, le due si cercano, si baciano, hanno voglia di stare vicino…anche di notte".

"É un rapporto che agli occhi di Rosalinda risulta essere un po’ inquietante, perché non l’ha mai vissuto e non sa come fronteggiarlo, dall’altro ha mandato in crisi la relazione con Giuliano, lei stessa ha confessato di essersi accorta che non andavano più tanto d’accordo" ha aggiunto Alfonso "Rosalinda si chiede se lui sarà in grado di volere bene alla nuova se stessa, una ragazza che di fatto non ha mai conosciuto. É un incognita, é un rapporto tormentato". Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Giuliano abbia smesso di seguire Rosalinda sui social.

