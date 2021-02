Grande Fratello Vip, Giuliano Condorelli diffida Rosalinda Cannavò e tutti i concorrenti

Gossip TV

Giuliano Condorelli, ormai ex fidanzato di Rosalinda Cannavò, diffida l'attrice siciliana e i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò l’ha fatto veramente, lasciando di stucco anche i più scettici. La regina delle favole di cartone si è sbilanciata con Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip, certa di voler interrompere il suo fidanzamento con Giuliano Condorelli. Mentre il pubblico sognava un addio a colpi di dramma in prima serata, l’ormai ex fidanzato dell’attrice siciliana ha infranto le speranze del pubblico, diffidando Rosalinda e i concorrenti del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, tutto il Cas diffidato da Giuliano Condorelli

Rosalinda Cannavò, entrata al Grande Fratello Vip come Adua Del Vesco, è una donna libera. L’attrice siciliana, dopo mesi di polemiche e lamentele sul rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli, ha ceduto al fascino del timido Andrea Zenga. I due concorrenti si sono cercati, prima con gli sguardi poi con coccole e carezze, che hanno attirato la curiosità degli abitanti di Cinecittà. Dopo mesi di ‘m’ama, non m’ama”, la Cannavò sembra molto decisa sul futuro impossibile con il Condorelli, e ha parlato della possibilità di lasciarlo in diretta tv per poter vivere il nuovo flirt con Zenga. Quest’ultimo sembra molto soddisfatto della sua conquista, non avendo mai nascosto di trovare Rosalinda quanto più vicina al suo prototipo di donna ideale. Alfonso Signorini sembra sinceramente entusiasta per la nascita di questa inaspettata coppia, al contrario di Dayane Mello che ha il dente avvelenato con Zenga, e vorrebbe Rosalinda tutta per sé.

Giuliano Condorelli, ex di Rosalinda Cannavò, diffida il GF Vip

Nel corso della Puntata, Signorini ha rivelato alla siciliana che il Condorelli ha ufficialmente diffidato tutto il cast a parlare di lui. “Devo fare una comunicazione. Allora Rosalinda, devi sapere che Giuliano Condorelli ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”, ha rivelato il presentatore del Gf Vip. Se chi di tradimento ferisce, di diffida perisce, Rosalinda non si è fatta ripetere due volte la notizia e ne ha approfittato per considerare conclusa ufficialmente la sua relazione con Giuliano. Così nella notte, è scattato il primo vero bacio tra Andrea e la Cannavò, stavolta senza spettatori curiosi con popcorn alla mano!

Cioè capite? Rosalinda non può parlare di quello che è ancora il SUO fidanzato. Mi sento male che colpo di scena pazzesco, Giuliano noi ti aspettiamo per i chiarimenti. Le sedi opportune ci sono, basta anche solo un messaggio con il drone. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 15, 2021

