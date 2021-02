Grande Fratello Vip, Giulia Salemi tradita da Stefania Orlando: si consuma la vendetta in Puntata

Gossip TV

Giulia Salemi delusa per la Nomination di Stefania Orlando, medita vendetta nel corso della Puntata del Grande Fratello Vip?

Giulia Salemi è furiosa. L'influencer italo-persiana si sente esclusa dal gruppo e non compresa. La Nomination di Stefania Orlando, che riteneva una delle sue confidenti più preziose nella Casa del Grande Fratello Vip, è stata l'ennesima coltellata per la gieffina, che si sfoga prima della Puntata, meditando di vendicarsi della presentatrice.

Giulia Salemi medita vendetta contro Stefania Orlando?

Giulia Salemi si sente incompresa e tradita da tutti coloro che, per lei, hanno rappresentato punti saldi durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana sta vivendo un momento molto stressante, convinta che nessuno riesca a fornirle lo stesso supporto che lei invece elargisce con amore, senza troppe remore. L’atteggiamento di Giulia sta iniziando ad intaccare anche il rapporto con Pierpaolo Pretelli, che ha mostrato i primi segni di cedimento nei confronti della sua fidanzata.

Pierpaolo si è infuriato per la discussione tra Giulia e Tommaso Zorzi, che è scoppiata dopo che la Salemi ha parlato apertamente del ritrovamento di una bottiglia di vino consumata in gran segreto. In vista della Puntata, Giulia è ancora più nervosa e ripensa alla Nomination ricevuta da Stefania Orlando. La gieffina non si capacita del gesto della presentatrice, che riteneva essere una delle sue confidenti nella Casa. Giulia si sveglia di malumore e cerca il confronto con Andrea Zelletta, chiedendo all’amico di rassicurarla.

Gf Vip, Giulia Salemi delusa dalla Nomination di Stefania Orlando

“La roba con Stefania Orlando che, di colpo e improvvisamente, mi ha tradita e mi ha nominata dal nulla. Però abbiamo parlato, ero molto tranquilla perché non ho la forza più di discutere con nessuno. Ormai siamo sempre in meno quelli attaccati alla parola amicizia […] Prima di fare dei nomi, se sono nomi con cui tu hai legato tanto e sono prioritarie qua dentro… Io sono pazza, ho vissuto rapporti unilaterali. Voi siete bravi a giudicare quello che riguarda la mia sfera, ma a parti inverse non ve lo sareste aspettato”, ha ammesso la Salemi.

Quando l’ex tronista di Uomini e Donne le fa notare che le sue reazioni sono esagerate, tuttavia, la Salemi sbotta e chiude in fretta e furia l’argomento. Giulia è in allerta e forse medita di restituire il favore alla Orlando durante la Puntata. Per calmare la gieffina, Maria Teresa Ruta ha messo in guardia la Salemi, confessando di trovarla una donna completa e anche uno dei personaggi più forti del Gf Vip, sebbene troppo incline a farsi trascinare dalle strategie altrui senza riflettere sulle conseguenze di alcuni gesti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.