Grande Fratello Vip, Giulia Salemi teme il 'fantasma' di Elisabetta Gregoraci dopo il Bacio con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi si sfoga con Stefania Orlando, confessando di non voler essere la seconda scelta di Pierpaolo Pretelli dopo l'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi si lascia andare con Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono a nascondere l’attrazione e, dopo un bacio e tenere effusioni, l’italo-persiana svela i suoi dubbi a Stefania Orlando, confessando di temere il ‘fantasma’ di Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi teme il ritorno di Elisabetta Gregoraci?

L’ingresso di Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip ha risvegliato l’ormone di Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino, deluso per l’epilogo del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, ha manifestato il suo interesse per l’influencer italo-persiana. Le attenzioni che Pierpaolo ha riservato alla new entry hanno indispettito non poco la showgirl calabrese, soprattutto dal momento che con la Salemi c’era già un conto in sospeso.

La diatriba tra le due donne risale a qualche anno fa, quando Giulia è stata ospite di Flavio Briatore in Sardegna. Con l’uscita della Gregoraci, che ha rinunciato al reality show dopo l’annuncio del prolungamento del programma fino a febbraio (prolungamento nuovamente rinnovato), Pierpaolo si è gettato a capofitto nella conoscenza con la Salemi.

Giulia Salemi pronta a frenare Pierpaolo dopo il Bacio al Grande Fratello Vip

L’affascinante gieffino si è avvicinato pericolosamente all’inquilina e i due hanno trascorso una serata infuocata. Tommaso Zorzi ha notato il feeling tra loro e in Casa si è iniziato a vociferare della nascita di un nuovo flirt. Prima di coricarsi, Pierpaolo e Giulia si sono scambiati un bacio attirando l’attenzione di Stefania Orlando che ha deciso di interrogare l’influencer. Giulia sembra sinceramente presa dal Pretelli e ha ammesso che la sua conoscenza sta cambiando radicalmente la sua permanenza al Gf Vip.

Per quanto l’attrazione sia evidente, Giulia teme di diventare un mero sostituto per il gieffino che difficilmente avrà già dimenticato i momenti intensi passati con la Gregoraci. La Salemi mette le cose in chiaro: non vuole essere la seconda scelta di nessuno, tanto meno di Elisabetta. La situazione cambierà nelle prossime ore oppure la concorrente del reality show terrà fede al suo proposito, e frenerà l’entusiasmo di Pierpaolo?

