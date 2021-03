Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Tommaso Zorzi: "Ha vinto il talento puro, ho litigato con lui perché..."

Gossip TV

Giulia svela alcuni retroscena sul suo rapporto con Tommaso, il vincitore del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una vittoria che si aspettavano in molti e che è stata commentata anche dall'ex gieffina Giulia Salemi.

Giulia Salemi sulla vittoria di Tommaso Zorzi al Gf Vip

A distanza di alcuni giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Tommaso, Giulia è tornata sui social per pubblicare un bellissimo post di ringraziamenti: "È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere".

La Salemi ha poi continuato parlando del vincitore del Gf Vip, con cui si è resa spesso protagonista di accese discussioni: "Ha Vinto Tommaso! Il talento puro, l’intelligenza, il carattere. Ho litigato con il divino Zo perché il nostro rapporto evidentemente aveva dei problemi irrisolti ma non ho nessuna difficoltà a riconoscere il suo talento artistico da cui tutti, io per prima, abbiamo solo da imparare. Ieri sera ero fra le braccia di Pierpi quindi ero davvero serena e felice e quando tommy è arrivato ho letto nei suoi occhi la felicità, quella felicità che 6 anni fa mi ha fatto credere in lui come persona…non come personaggio. Sono contenta per lui, davvero, e se qualcuno pensa sia paraculaggine vuol dire che non mi conosce. Sono permalosa e rosicona? Si lo sono, ma a Tommaso voglio bene davvero anche se a volta con me è un adorabile stronzo".

Immancabile il riferimento alla sua storia d'amore nata nella Casa con Pierpaolo Pretelli: "Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio".

