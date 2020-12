Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: "Voglio vedere alcune sue reazioni" (VIDEO)

Gossip TV

Giulia confida a Tommaso alcune sue preoccupazioni riguardo il bacio con Pierpaolo.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è finalmente arrivato il tanto atteso bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un gesto che ha destabilizzato la giovane influencer, che ha confessato a Tommaso Zorzi tutti i suoi dubbi e preoccupazioni.

I dubbi di Giulia Salemi al Gf Vip

Nelle ultime ore, Giulia è rimasta a chiacchierare in veranda con Tommaso che, incuriosito dal legame nato nella Casa del Grande Fratello Vip fra la giovane influencer e Pierpaolo, ha punzecchiato la sua amica sulla sistemazione nei letti.

La Salemi, però, mostrandosi piuttosto sicura delle sue scelte, ha sottolineato a Zorzi di non essere ancora pronta a dormire insieme a Pretelli: "Non esageriamo, non mi sembra il caso [...] Ancora non c'è qualcosa di denifinito, magari domani si blocca tutto". "Ma non c'è niente di male, perchè non sei sicura?" ha prontamente risposto l'influencer milanese.

Giulia ha continuato spiegando a Tommaso di voler proseguire con calma la conoscenza con Pierpaolo e di essere curiosa di conoscere le dinamiche che potrebbero nascere in puntata: "Voglio vedere alcune sue reazioni domani [...] Può anche arrivare qualcosa di esterno che ribalta tutto". "Ma non devi farti condizionare da nessuno" ha replicato l'influencer provocando la reazione della Salemi che ha ammesso: "Non potrei mai tradire me stessa, mi ero riproposta di stare lontana eppure...".

