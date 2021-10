Grande Fratello Vip, Giulia Salemi su Lulù Selassié: "A volte è pesante, ma ha bisogno di tanto affetto"

Gossip TV

La confessione di Giulia sulla principessa Lulù.

Lulù Selassié è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà, caratterizzato anche dal rapporto con Manuel Bortuzzo, ci ha pensato l'ex gieffina Giulia Salemi.

Giulia Salemi rompe il silenzio su Lulù Selassié

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare del difficile passato di Lulù. Per chi non lo sapesse, la giovane principessa etiope ha raccontato di essere stata perseguitata da uno stalker, che l’ha minacciata per diversi anni. Una triste storia che ha spiazzato tutti, compresa l'ex gieffina Giulia Salemi.

Dopo aver ascoltato il triste racconto della Selassié, la Salemi è intervenuta sui social per dire il suo pensiero: "Lulù è un cuoricino. È vero a volte è pesante ma è palese che è una ragazza molto dolce e sensibile che ha indubbiamente sofferto tanto nonostante la sua giovane età e che ha tanto bisogno di affetto".

Intanto nella Casa del Gf Vip, Lulù ha rivelato a Gianmaria di voler abbandonare il gioco perché stanca di alcune dinamiche e delusa dal comportamento assunto da Manuel nei suoi confronti: "Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. [...] E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie".

