Grande Fratello Vip, Giulia Salemi spiazza Andrea Zelletta: "Sto per innamorarmi di Pierpaolo Pretelli" (VIDEO)

La dolce e inaspettata confessione al Grande Fratello Vip di Giulia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di viversi serenamente il loro sentimento che sembra crescere giorno dopo giorno. I due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, sono diventati inseparabili e passano la maggior parte del loro tempo nella Casa a scambiarsi coccole e passionali baci.

La romantica confessione di Giulia Salemi al Gf Vip

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo si sta trasformando in un sentimento importante. La bella influencer non riesce più a nascondere quello che realmente prova per il modello e, parlando con Andrea Zelletta dei propositi del nuovo anno, ha confessato: "Da tanto tempo il mio desiderio era quello di innamorarmi di nuovo e provare quel sentimento che ti fa battere il cuore e ti fa andare a dormire con il sorriso".

"A oggi credo di esserci davvero vicina...o almeno spero. [...] sono nella strada per... innamorarmi. Rimanga tra di noi non mettermi in imbarazzo" ha affermanto la Salemi confessando così di essersi innamorata di Pretelli. Le dolci parole della ragazza hanno spiazzato Zelletta, che ha iniziato a ridere esprimendo tutta la sua felicità per il sentimento che Giulia gli ha confessato.

Successivamente Cecilia Capriotti si è avvicinata a Giulia per rassicurarla sulla storia ormai finita tra Pierpaolo e la sua ex Ariadna Romero: "Non c’è più nulla, ma lei è carinissima e non se la prende". A quel punto, l'influencer ha rivelato di aver conosciuto sia Ariadna che Pierpaolo durante alcune feste da amici. La Capriotti però le ha anche ricordato che i rapporti tra la Romero e Pretelli non sono sempre stati buoni, sopratutto nel momento in cui lei partì con il piccolo Leo: "Lui fece un’intervista e lei si arrabbiò".

