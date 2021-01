Grande Fratello Vip, Giulia Salemi shock su Stefania Orlando: "Faccio pensieri su di te, sei sexy e vorrei baciarti"

Gossip TV

Giulia Salemi sorprende Stefania Orlando, confessando di trovarla sexy e di avere l'istinto di baciarla.

Al Grande Fratello Vip l’ormone trotta indisturbato tra un inquilino e l’altro. È così che Giulia Salemi, ormai cotta del bel Pierpaolo Pretelli, fa una confessione piccante su Stefania Orlando ammettendo di trovare la presentatrice molto sensuale e di sentirsi attratta da lei.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi fa una confessione piccante sulla Orlando

La Casa del Grande Fratello Vip divide e unisce, senza lasciare scampo a nessun concorrente. Gli animi più placidi si scaldano al rovente fuoco delle liti furiose che si consumano in casa, come quella scattata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò a causa di un banale gioco, oppure si raffreddano pensando al prolungamento del reality show di Canale5 che proprio non sembra far piacere ai gieffini.

L’unica felice di poter trascorrere più tempo a Cinecittà sembra essere Giulia Salemi, che approfitta della reclusione forzata per amoreggiare indisturbata con Pierpaolo Pretelli. La bella italo-persiana, che ha lanciato una frecciatina all’ex fidanzato Francesco Monte, sembra essere attratta anche da qualcun altro e fa di tutto per non nasconderlo. In un momento di relax con Stefania Orlando, la Salemi fa una confessione piuttosto piccante alla presentatrice: “Ma sai che ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardati. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti”.

Piuttosto scioccata dalle affermazioni di Giulia, la Orlando ha minimizzato dichiarando che Giulia è una ragazza molto affettuosa e per questo sente l’esigenza del contatto fisico. Neanche a dirlo, su Twitter è partita una ship per le due gieffine e tutti vogliono loro come nuova coppia del Gf Vip. Come la prenderà Simone Gianlorenzi, l’adorato marito della Orlando?

