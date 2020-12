Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sempre più vicina a Pierpaolo Pretelli: "Sto bene con te" (VIDEO)

Gossip TV

Nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip?

Dopo l'uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha iniziato ad avvicinarsi pericolosamente a Giulia Salemi, che sembra ricambiare le attenzioni del modello. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, è nata una forte sintonia che pare si stia trasformando in un rapporto più profondo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Gf Vip

Con la sua ironia e dolcezza, Giulia ha conquistato il cuore di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, uno in particolare. Stiamo parlando di Pierpaolo che, da quando Elisabetta ha abbandonato il gioco, passa molto tempo insieme alla giovane influencer. Nella notte, però, la Salemi, sempre pronta allo scherzo e alla battuta, ha mostrato un lato fragile del suo carattere che l’ha portata ad un duro crollo emotivo.

Lo sfogo della Salemi ha colpito in particolar modo Pretelli che le ha domandato: "Perché piangevi poco fa". "Sarà il Natale o perché sento la felicità degli altri. Mi affeziono alle persone ma gli altri non ricambiano allo stesso modo. Sono stanca di dover fare sempre lo show, il fenomeno da baraccone" ha risposto la bella influencer. "Fai vedere che sei altro. Apri la parte più profonda di te. Fai vedere l’altra faccia della medaglia" ha aggiunto Pierpaolo spronandola a tirare fuori il suo lato migliore.

Il comportamento dell'ex velino di Striscia la Notizia ha colpito molto la modella che si è lasciata andare a un lungo abbraccio: "Preferisco regalare un sorriso piuttosto che raccontare i miei problemi". "Non aver paura di far vedere la tua fragilità, se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me" ha dichiarato Pierpaolo provocando la reazione di Giulia che gli ha confessato: "Con te sto bene, ti adoro". Un momento molto speciale che dimostra il legame che sta crescendo tra i due giovani concorrenti del Gf Vip.

