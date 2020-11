Gossip TV

Giulia Salemi si infuria per le parole di Elisabetta Gregoraci, dopo le parole della showgirl durante la Puntata del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è furiosa con Elisabetta Gregoraci. Durante la Puntata del Grande Fratello Vip, l’ex moglie di Flavio Briatore si è lasciata andare ad alcuni commenti piuttosto acidi sull’influencer italo-persiana che ha reagito, sfogandosi con Dayane Mello e Selvaggia Roma.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nel mirino di Giulia Salemi

La Puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, a partire dall’eliminazione di Patrizia De Blanck che ha perso al televoto con Francesco Oppini, ai ferri corti con Tommaso Zorzi. Nel corso della diretta, dopo le nuove Nomination, Alfonso Signorini ha commentato la scelta di Giulia Salemi di nominare Elisabetta Gregoraci. La bella italo-persiana è stata immediatamente presa di mira dalla showgirl, furiosa per la votazione, che ha fatto intendere che la Salemi sia una ragazza furba e poco onesta. Dalle parole di Elisabetta, infatti, si evince che la Salemi avrebbe approfittato dell’ospitalità di Flavio Briatore cercando anche di sedurre il suo ex marito. Le parole della Gregoraci hanno offeso moltissimo Giulia che, conclusa la diretta, si è sfogata con Dayane Mello e Selvaggia Roma.

Giulia Salemi furiosa con la Gregoraci dopo la Puntata del Gf Vip

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sul futuro del Gf Vip, la Salemi ha deciso di spiegare la sua posizione per evitare fraintendimenti. La persiana ha ammesso di aver nominato la Gregoraci per esclusione, così come aveva fatto nel caso della De Blanck, essendo la showgirl la persona con cui trascorre meno tempo in Casa. A proposito delle accuse di Elisabetta, invece, Giulia ha spiegato che conosce Briatore tramite amici in comune e le è capitato, circa tre anni fa, di essere invitata come ospite in cambio di pubblicità ad alcuni locali. Una consuetudine piuttosto consolidata nel mondo delle influencer, dunque nulla di apparentemente bizzarro. La Gregoraci, tuttavia, sembrava piuttosto certa che la Salemi abbia cercato di attaccare bottone con Flavio, mentre lei dichiara di averlo contattato raramente e per motivazioni specifiche. Dayane e Selvaggia sembrano credere a Giulia, forse anche complice l’innata antipatia per la showgirl e ape regina del reality show di Canale5. Dopo lo sfogo della Salemi nascerà un’alleanza tra le tre gieffine in grado di rovesciare la Gregoraci?

