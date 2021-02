Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "Posso dire di aver trovato l'amore" (VIDEO)

Gossip TV

La dolce confessione di Giulia, convinta di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip.

La nomination ricevuta dalla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip ha destabilizzato Giulia Salemi. Proprio quest'ultima si è lasciata andare tra le braccia di Pierpaolo Pretelli rivelandogli di essere convinta di essere lei a dover abbandonare la Casa di Cinecittà nella prossima puntata.

La confessione di Giulia Salemi a poche ore dalla diretta del Gf Vip

Nella serata di ieri, Giulia e Pierpaolo sono corsi in giardino per ballare la canzone "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini. I due si sono lasciati andare a teneri sguardi e abbracci, ma la tristezza della giovane influencer del Grande Fratello Vip era evidente, tanto che a un certo punto ha esclamato: "Mi sa di saluto finale tutto ciò".

Pretelli ha provato a consolarla rimpiendola di baci e abbracci, che però non sono riusciti a dissipare del tutto i pensieri della Salemi. Solamente dopo, infatti, si è sfogata con la sua amica Dayane Mello parlando di Tommaso Zorzi, che le ha confessato il suo pensiero sull'eliminazione di stasera che la vede al televoto con Stefania Orlando.

Dopo aver ascoltato con attenzione Giulia, Dayane ha cercato di rassicurarla promettendo che con Pierpaolo si sosterranno a vicenda. L'influencer ha continuato il suo sfogo confessando di non voler competere per vincere, ma arrivare in finale con loro: "Posso dire di aver trovato l’amore. Esco con almeno una persona che posso chiamarla amica, tu".

