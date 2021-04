Grande Fratello Vip, Giulia Salemi nuova opinionista? "Sarei adatta"

Gossip TV

Giulia si candida come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è stata tra le protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da SuperGuidaTv, la bella influencer ha parlato dei suoi nuovi progetti futuri ammettendo che le piacere fare anche l'opinionista del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi opinionista del Gf Vip? La confessione dell'ex gieffina

Momento d'oro per Giulia che, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, domani tornerà in onda su Mediaset Play con il suo nuovo programma Salotto Salemi. Tra le ospiti del primo appuntamento sue due grandi amiche l'influencer Paola Di Benedetto e la modella brasiliana Dayane Mello, con cui ha condiviso l’esperienza nella famosa Casa di Cinecittà.

A proposito dell'amicizia nata al Gf Vip con Dayane, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rivelato di aver trovato in lei una valida alleata: "Abbiamo dimostrato che nonostante le avversità può esistere un’alleanza al femminile".

In occasione del suo debutto, la Salemi ha ripercorso le ultime tappe della sua carriera: da Pechino Express al Grande Fratello. Parlando proprio del reality show di Canale 5 condotto da Signorini, la bella influencer ha ammesso che le farebbe piacere ricoprire il ruolo di opinionista: "Mi divertirei molto…Sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me".

