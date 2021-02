Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "Mi sentivo incompresa, Dayane è l'unica che ha avuto il coraggio di..."

Gossip TV

Giulia torna a parlare delle pesanti critiche ricevute al Grande Fratello Vip dai suoi compagni di gioco.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato qualche malumore nell'animo di Giulia Salemi. La bella influencer, rimasta in veranda con il suo amato Pierpaolo Pretelli, è tornata a parlare ancora una volta dello scontro avvenuto in diretta con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Nuovo sfogo di Giulia Salemi al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Stefania e Tommaso hanno criticato pesantemente Giulia, rea di condizionare in malo modo il percorso di Pierpaolo. L'influencer ha ribadito di essere molto delusa dalla conduttrice, soprattuto dopo l’ultima Nomination che mai si sarebbe aspettata, dal momento che la considerava una delle persone più vicine nella Casa.

Ancora molto turbata per il comportamento assunto da Zorzi e dalla Orlando nei suoi confronti, la Salemi ha dichiarato: "Dayane è l'unica che ha avuto il coraggio di parlare con me [...] Mi sentivo vulnerabile e incompresa... due persone hanno comunque condizionato il gruppo". "Ma hai avuto solo due Nomination, non hai tutti contro, cerca di andare oltre" ha replicato Pretelli invitandola a non farsi condizionare l'umore dalle critiche ricevute in puntata.

Al discorso si è poi aggiunta anche Rosalinda Cannavò che, dispiaciuta nel vedere Giulia ancora molto provata e demoralizzata, ha cercato di rassicurarla: "A volte abbiamo troppe aspettative verso gli altri, meglio capire subito qual'è la realtà". "Mi dispiace però che le persone si dimenticano tutto facilmente, l'unica a starci male sono stata io" ha concluso l'ex fidanzata di Francesco Monte.

