Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime: "Troppa cattiveria, sembra un accanimento" (VIDEO)

Giulia si sfoga con Pierpaolo dopo gli ultimi scontri avuti con Dayane Mello al Grande Fratello Vip.

Gli ultimi scontri avuti con Dayane Mello e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip hanno letteralmente destabilizzato Giulia Salemi. La bella influencer, infatti, è scoppiata a piangere lasciandosi andare a un duro sfogo con il suo amato Pierpaolo Pretelli.

Il duro sfogo di Giulia Salemi al Gf Vip

Giulia, ancora molto turbata dagli ultimi scontri nati con Tommaso e Dayane, si è sfogata con Pierpaolo. "Cosa succede?" le ha domandato il modello cercando in tutti i modi di consolarla. "Un insieme di cose, tutto quello che è successo ieri" ha prontamente risposto la bella influencer del Grande Fratello Vip asciugandosi il volto bagnato dalle lacrime.

"Vedo troppa cattiveria, più di lei che di lui, sembra un accanimento" ha aggiunto la Salemi sottolineando come a parer suo la Mello stia cercando di allontanarla sempre di più da Zorzi. Giulia è convinta che la modella brasiliana stia seguendo una stretegia ben precisa nella Casa del Gf Vip per farla fuori.

"Vuole distruggermi per avere la sua amicizia, voglio essere lasciata in pace!" ha continuato il suo sfogo Giulia mentre Pierpaolo, abbracciandola, l'ha invitata a non lasciarsi condizionare da nessuno, specialmente dalle parole di Dayane: "Tu non rispondere più, non le dare corda". I tre giovani concorrenti del Grande Fratello Vip riusciranno a trovare un punto dincontro? Staremo a vedere.

