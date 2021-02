Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "Ha capito come comprare Tommaso. Per farlo sentire importante..." (VIDEO)

Gossip TV

Giulia commenta l'improvviso avvicinamento di Dayane a Tommaso al Grande Fratello Vip.

Giorni davvero difficili per Dayane Mello che ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita. Nella Casa, però, Giulia Salemi non riesce a non pensare agli scontri avuti negli ultimi giorni e, insieme a Maria Teresa Ruta, ha commentato l'improvviso avvicinamento della modella brasiliana a Tommaso Zorzi.

Lo sfogo di Giulia Salemi al Gf Vip

Parlando con Maria Teresa, che si è detta molto delusa dai comportamenti assunti nella Casa del Grande Fratello Vip da Stefania Orlando e Tommaso nei suoi confronti, Giulia è tornata a parlare dell'improvviso avvicinamento di Dayane al giovane influencer milanese.

"Ci sono cose che non amo" ha esordito la Ruta provocando la reazione della Salemi "Neanche io Maria Teresa e non parlo in generale. La delusione estrema sull'essere umano". La bella influencer ha poi continuato il suo sfogo commentando il comportamento di Dayane nei suoi confronti e l'avvicinamento a Zorzi: "Ogni settimana torna carina con me, mi bacia e abbraccia, stiamo insieme e poi solo per compiacerlo, per farlo sentire importante e gasarlo mi viene addosso con le peggio accuse non fondate, cattive solo per il gusto di farlo".

Leggi anche Stefania Orlando in crisi

"Ha capito come comprarlo" ha aggiunto Giulia "Voi non prendete posizione, ma almeno siete neutrali. Nessuno si sbilancia anche per i legami che ci sono qui dentro". "Io l'ho messo in guardia, ma non mi piacciono gli atteggiamenti" ha confessato Maria Teresa riferendosi a Tommaso. Riusciranno a trovare un punto d'incontro alla luce anche di quanto successo alla modella nelle ultime ore? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.