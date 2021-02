Grande Fratello Vip, "Giulia Salemi è una bambina dentro": Tommaso, Stefania e Maria Teresa al vetriolo

Gossip TV

Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi approfittano della notte per fare confidenze su alcuni inquilini del Grande Fratello Vip.

Nella notte, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si fanno qualche confidenza sul percorso al Grande Fratello Vip. I tre gieffini commentato la simpatia che sta nascendo tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, per poi riservare parole al vetriolo a Giulia Salemi, accusata di non fare nulla in Casa.

Grande Fratello Vip, i gieffini incurositi da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confidenze. I concorrenti della quinta edizione cercano di stemperare l’aria severa che si respira a Cinecittà, che si è inevitabilmente creata dopo l’annuncio della morte del fratello di Dayane Mello. Mentre la bella modella segue la diretta della veglia funebre, sempre sostenuta con grandissimo amore e rispetto da tutti, nella camera blu ci si lascia andare a qualche pettegolezzo. Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi sembrano aver messo da parte le divergenze e commentato la nascente simpatia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I gieffini ammettono di vedere un certo interesse da entrambe le parti, anche se Zenga è frenato dal fatto che la Cannavò sia ancora fidanzata con Giuliano Condorelli.

“Secondo me Zenga e Rosalinda si piacciono. Secondo me vanno a letto sognandosi… Lei è una nuova Rosalinda, che può permettersi di adagiare il suo sguardo su Zenga. Ha l’autostima per poterlo fare senza sentirsi rifiutata”, ha commentato Tommaso. Anche la Ruta ha notato questo interesse, e ammette di trovare Andrea una persona squisita: “Lui ha detto subito che lei era il suo tipo, senza esitazione. Poi penso che sia morto dentro quando l’ha detto eh! È diventato rosso perché è timido e, soprattutto, è rispettoso e questa è una dote fantastica”.

Gf Vip, Stefania Orlando pronta a nominare Giulia Salemi?

Si passa poi ad un argomento più delicato, quello delle Nomination. Il cerchio si stringe e i concorrenti dovranno prendere decisioni sofferte. Stefania, sebbene in crisi, ammette di aver pensato di nominare Giulia Salemi alla luce del fatto che lei si comporta come un’ospite in Casa. “Non fa niente Giulia… Le verdurine per lei, altrimenti manco le farebbe. Oggi, ad esempio, ha fatto gavettone e poi abbiamo pulito noi. È molto bambina dentro. È anche giusto che qui dentro tutti facciano delle cose. Alda è entrata e fa tutto, anche la stessa Samantha si dà da fare. Non è che ci devi chiedere il permesso, uno vede e inizia a lavare. Lei solo quando c’è la cena del sabato, che si mette lì con Pierpaolo a fare le cose”, ha dichiarato la Orlando lanciando una frecciatina al vetriolo alla bella italo-persiana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.