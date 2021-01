Gossip TV

Pierpaolo Pretelli chiede a Giulia Salemi spiegazioni sui suoi sentimenti: la replica della concorrente del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si stanno innamorando? I due concorrenti del Grande Fratello Vip si confrontano, dopo il caos degli ultimi giorni, e l’ex Velino fa delle dichiarazioni molto forti sui suoi sentimenti per la bella italo-persiana che lo segue in queste dolci dichiarazioni.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi innamorata? La dichiarazione della gieffina

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più coinvolti e sembra che entrambi siano sul punto di ammettere di essere innamorati. L’influencer italo-persiana ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip, ma Pierpaolo sembra aver superato brillantemente i dubbi scaturiti dalla reazione di Giulia e vuole essere sempre disponibile per lei. La neo coppia della quinta edizione del reality show di Canale5 si trova abbracciata, a parlare dei reciproci sentimenti. Ora, infatti, è indubbio che entrambi siano molti presi da questo rapporto e sta arrivando il momento di svelare le carte in tavola una volta per tutte. Pierpaolo si sbilancia subito, chiedendo a Giulia quanto sente di essere vicino all’innamoramento. Lei, sulla difensiva, fa un passo indietro e chiede al Pretelli di spiegare esattamente cosa intende forse per capire il suo pensiero prima di dire qualcosa in più.

Pierpaolo si sbilancia: è amore vero al Grande Fratello Vip?

“Se ti piaccio su tanti punti di vista… Senti che ti stai innamorando? Io lo capisco perché mi sveglio e mi addormento pensando a te e a mio figlio. Durante il giorno osservo sempre cosa fai e dove sei, anche se non ti sto addosso ma so tutto… Fuori da qui vorrei sapere se stai andando a cena, per esempio. Ci sono dei momenti in cui ti sto vicino e ti guardo che mi sento felice, mi manca il respiro. Sento il bisogno di cercarti”, confessa Pierpaolo. La dichiarazione d’amore dei Pralemi ha infiammato i fan, soprattutto dal momento che la Salemi ha confessato di nutrire i medesimi sentimenti. L’amore è nell’aria nella Casa del Grande Fratello Vip, ma rimane una domanda fondamentale da porci: sarà un fuoco di paglia o Giulia e Pierpaolo diventeranno una coppia ufficiale fuori da Cinecittà? Nel frattempo, tutto questo amoreggiare sembra infastidire Tommaso Zorzi, che ha notato un netto cambiamento dell'amica da quando si è avvicinata molto al Pretelli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.