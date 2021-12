Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rivelano: "Nel 2023 succederà qualcosa di importante"

Gossip TV

Giulia e Pierpaolo raccontano come procede la loro relazione dopo il Grande Fratello Vip.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Intervistati dal settimanale Chi, i due ex amatissimi gieffini hanno rivelato di avere grandi progetti per il loro futuro insieme.

La rivelazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

"Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality" ha dichiarato Pierpaolo al settimanale diretto da Alfonso Signorini riferendosi al loro percorso al Grande Fratello Vip "Dopo che ci siamo dichiarati ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa. Certe cose le senti, l’istinto e le emozioni mi dicevano di continuare". A fargli eco Giulia: "Dopo un anno, alla faccia dei gufi, siamo felicemente innamorati come il primo giorno".

Pretelli ha parlato anche di figli e matrimonio: "Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante". "Non mi sbilancio per scaramanzia, ma è uno dei miei sogni. Se non mi sposo con lui non mi sposo con nessuno" ha aggiunto la Salemi.

E ancora: "Giulia sarà una grande mamma che riuscirà a trovare la sua pace perchè ora è molto presa dal lavoro, a volte è agitata e ansiosa. Sarà la sua svolta come donna, non vedo l’ora. Non parliamo di date, prima ci sistemiamo nel lavoro e poi la strada sarà spianata".

