Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? Parla Fariba Tehrani

Fariba sulle presunte nozze di Giulia e Pierpaolo: "A me non risulta".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi? A chiarire la situazione e smentire l'indiscrezione che vorrebbe i due ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip a un passo dal matrimonio ci ha pensato la madre di lei, Fariba Tehrani.

La verità di Fariba Tehrani sul matrimonio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo prosegue a gonfie vele tanto che nelle ultime ore si è parlato anche di matrimonio. A lanciare la bomba l'Investigatore Social: "Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio".

La notizia che, nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web, è stata però smentita da Fariba. La mamma della Salemi, rispondendo ad un messaggio privato nel quale le venivano chiesti dettagli circa le presunte nozze della figlia, ha infatti risposto: "A me non risulta". A riportare le parole dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è il blogger Amedeo Venza.

Interpellato dai fan, Venza ha pubblicato lo screen di una conversazione con Fariba in cui smentiva la notizia riguardante il matrimonio di Giulia e Pierpaolo, e poi ha scritto: "Mamma Faribona conferma che Giulia e Pier al momento non pensano al matrimonio ma si godono in armonia la loro bella storia d'amore". E ancora: "Il matrimonio al momento non è nei loro progetti [...] sono impegnatissimi in ambito lavorativo e hanno tanti progetti ma non il matrimonio. Stanno benissimo così".

