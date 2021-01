Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano di Figli (VIDEO)

Gossip TV

Giulia Salemi ammira il fatto che Pierpaolo Pretelli sia un padre amorevole e la coppia del Grande Fratello Vip fa sognare parlando di figli.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, tra una polemica e l’altra, continuano ad approfondire la loro conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip. La neo coppia della quinta edizione del reality show di Canale5 si ritrova a parlare di figli, dopo che l’ex Velino racconta alcuni aneddoti sull’adorato figlio Leonardo.

Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo parlano di Figli

Nella Casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente nato un nuovo amore. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che, dopo essersi corteggiati per qualche settimana, hanno ceduto alla passione trascorrendo anche la notte insieme. L’influencer italo-persiana è stata molto criticata sui social, accusata di voler creare una love story solamente per assicurarsi un posto di Finale. Secondo alcuni, infatti, Giulia non sarebbe interessata a Pierpaolo e starebbe sfruttando questo rapporto così come fece con Francesco Monte. Anche il Pretelli non è immune alle critiche, dal momento che la sua confusione in campo sentimentale sembra aver destabilizzato il pubblico che si chiede come sia potuto passare dalle avances ad Elisabetta Gregoraci, ai rimorsi per Ariadna Romero e poi tra le braccia della Salemi.

Discorsi molto seri nella Casa del Grande Fratello Vip

I due gieffini, tuttavia, non sembrano temere le polemiche e continuano ad essere inseparabili. Nelle ultime ore, in Casa, si è parlato a lungo dei figli dal momento che molti concorrenti iniziano a sentire la mancanza della propria prole. Il Pretelli ha raccontato qualche aneddoto su Leo, il figlio avuto con la Romero, che ama alla follia e non smette mai di nominare orgoglioso di essere suo padre. Sentendo le belle parole di Pierpaolo, la Salemi ha fatto qualche altra domanda sul bambino e l’ex Velino è sembrato sinceramente felice per questo interessamento. Di certo, se la coppia vuole continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, sarà di vitale importanza che Giulia accetti la sua condizione di padre. Così, intenerito dalle attenzioni dell’italo-persiana, Pierpaolo si è lasciato andare a baci ed effusioni pubbliche mentre lei confessa di essersi innamorata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.