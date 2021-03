Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "È molto comodo attaccarmi, Tommaso Zorzi? L'esperienza al Gf non ci ha aiutato"

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Vip rompe il silenzio sul rapporto con Tommaso e replica alle pesanti accuse della Collovati.

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la bella influencer ha deciso di rompere il silenzio e replicare alle pesanti accuse che le sono stata rivolte da Caterina Collovati a Live-Non è la d'Urso. Non solo. L'ex gieffina ha parlato anche del suo rapporto ormai quasi inesistente con Tommaso Zorzi.

Giulia Salemi a ruota libera dopo il Gf Vip: le accuse della Collovati e l'amicizia con Tommaso Zorzi

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giulia ha deciso di affrontare le agguerratissime sfere di Live-Non è la d'Urso. Tra gli sferati anche la Collovati che l'ha accusata di provarci con gli uomini già impegnati. Le gravi accuse della donna non sono per niente piaciute alla bella influencer italo-persiana che, durante la sua intervista a Casa Chi, non ha perso occasione per replicare.

"C’è una linea che non è per nulla sottile tra accusare una ragazza, con parole pesanti, di provarci con uomini sposati o di importunarli per un teso o amo è molto grave" ha dichiarato la Salemi "Io mi chiedo una cosa. Ho capito intanto che è molto comodo attaccarmi, difficile e scomodo difendermi. Mi sono chiesta: ma nessuno è andato alle fonti per verificare se queste accuse siano vere? Sono assolutamente infondate. Si sono tutti limitati a riprendere una notizia strappaclick. Stiamo parlando della mia vita, alla fine della giornata le parole rimangono e lasciano il segno. È brutto, non corrisponde alla realtà e non c’è stata nessuna verifica".

A tal proposito, l'ex concorrente del Gf Vip ha ammesso di aver verificato i famosi messaggi scambiati con Flavio Briatore, di cui era stata accusata da Elisabetta Gregoraci nella Casa: "Io sono anche andata, incuriosita, a guardare le chat. Il primo messaggio me lo mandò Briatore, single ai tempi, assolutamente di natura lavorativa. Le chiacchiere stanno a zero. Io avendo la coscienza pulita sono andata a rivedere. Ma come ti dicevo non c’è stato alcun tipo di verifica. Non ci dimentichiamo che le parole feriscono. Prima di attaccarle pondero bene le mie parole. Non sono mai scaduta in offese gratuite. Ho sempre voluto mantenere una linea educata e diplomatica. Però mi sto stancando, ogni roba è colpa della Salemi. Io sono in determinate situazioni la vittima".

Per quanto riguarda invece il suo rapporto, ormai quasi inesistente con Tommaso, Giulia ha confessato: "Abbiamo vissuto tante esperienze in questi anni. Non ho mai detto di essere la sua migliore amica ma io l’ho sempre definito un mio carissimo amico. Ci sono foto video di tutto e di più. Amici che abbiamo in comune, programmi televisivi fatti insieme. Detto ciò sicuramente un’esperienza come il Gf non ci ha aiutato. [...] Tommaso opinionista a L’Isola dei Famosi? Sono molto contenta del suo successo e lui è un ragazzo molto talentuoso. Penso che lui stia cambiando anche un po’ il sistema televisivo ha un linguaggio tutto suo e sta facendo da apripista a tutta la nuova generazione. Io sono contenta per lui oggettivamente se lo merita. L’unica cosa anche per l’hype che ha in questo momento, è più L’Isola che ha bisogno di Tommaso non io contrario".

