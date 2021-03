Grande Fratello Vip, Giulia Salemi dopo la finale: "Ho percepito molta più passione ed emozione nella..."

Gossip TV

Giulia si sfoga sui social dopo la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la finale del Grande Fratello Vip sono state mandate in onda le clip con tutti i momenti più belli e emozionanti della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Filmati, però, che sembrano non essere stati apprezzati da Giulia Salemi che, subito dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, ha voluto dire la sua sui social.

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo la vittoria di Tommaso Zorzi al Gf Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso. Durante la serata, come ogni finale che si rispetti, Signorini ha mostrato a tutti le clip con i momenti più divertenti ed emozionanti vissuti dai concorrenti nella Casa di Cinecittà. I filmati in questione, però, non sono piaciuti a Giulia che, subito dopo la proclamazione del vincitore, si è riversata sui social.

La Salemi, senza mezzi termini, ha scritto un post polemico su Twitter in cui non ha fatto mistero di preferire le tante clip montante dai numerosi fan del Gf Vip: "Opinione (forse) impopolare…Belli i video Best Moment, ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le fandom…".

Non solo. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scritto anche un altro post su twitter in cui ha lanciato una frecciatina ad Andrea Zelletta, che si è classificato al quinto posto nella finale del Gf Vip: "Da 10 giorni fuori dalla casa più spiata dagli italiani ho affrontato le domande della Toffanin e le sfere della d’Urso, ho visto andare croccantino in finale con il 3%, riscoperto e amato twitter, indossato la t-shirt Prelemi davvero bellissima…". Arriverà una replica?

