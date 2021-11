Grande Fratello Vip, Giulia Salemi difende Miriana Trevisan: "Esclusa da alcuni della Casa perché hanno paura dei capetti"

Gossip TV

L'ex gieffina Giulia difende Miriana dalle critiche e accuse di alcuni concorrenti del Gf Vip.

Miriana Trevisan è finita al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip per la nomination fatta a Katia Ricciarelli. A prendere le difese della showgirl ci ha pensato l'ex gieffina Giulia Salemi.

Miriana Trevisan difesa da Giulia Salemi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Miriana ha nominato Katia e nella Casa è scoppiato il caos. Dopo averla criticata e offesa in diretta, la soprano si è sfogata con Patrizia Pellegrino riservando parole molto forti nei confronti della showgirl: "Che stro**a, sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a schiaffi. Quella Santa Maria Goretti… da oggi la ignoro del tutto perché non ha fatto una bella figura!".

A distanza di qualche giorno dalla lite, la Ricciarelli e la Trevisan si sono confrontate e chiarite, anche grazie all'aiuto di Alex Belli e Davide Silvestri che hanno cercato in tutti i modi di farle riappacificare. Il comportamento assunto da alcuni concorrenti nei confronti di Miriana, però, non è per niente piaciuto a Giulia Salemi.

L'ex concorrente del Gf Vip, infatti, è intervenuta sui social per difendere Miriana e lanciare una bella frecciata agli altri concorrenti: "Ma cosa vogliono? Ma non ho capito, alcuni della casa sono liberi di orchestrare tutti i teatrini e Miriana per una nomination deve essere umiliarta in questo modo ed esclusa da alcuni della casa perché hanno paura dei capetti. No words".

