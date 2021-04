Grande Fratello Vip, Giulia Salemi criticata da Chiara Nasti per la sua linea di Costumi: “Non mi copiare”

Gossip TV

Giulia Salemi criticata da Chiara Nasti per la sua linea di Costumi. L'affondo all'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nuove polemiche sulla linea di costumi di Giulia Salemi. L'influencer italo persiana, questa volta, è finita nel mirino di Chiara Nasti che l'accusa di aver copiato uno dei suoi modelli più famosi. Ecco cosa ha scritto la partenopea su Instagram e la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Chiara Nasti punge Giulia Salemi

La nuova linea di beach wear firmata Giulia Salemi continua a far discutere. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lasciato la casa pronta a gettarsi a capofitto nella sua carriera, con il sostegno di Pierpaolo Pretelli che le ha fatto una dedica dolcissima in occasione del suo compleanno. La Salemi ha annunciato il suo nuovo programma su Mediaset Play, derivato da un format collaudato durante il lockdown sul quale il Biscione ha deciso di investire. Del resto, Giulia è molto amata sui social e dai fan del reality show di Canale5, e con la sua allegria contagiosa potrebbe diventare un vanto per la rete.

Mentre si prepara a debuttare sul piccolo schermo nelle vesti di presentatrice, la Salemi ha rilasciato la sua linea di costumi firmata SMMR. La pagina web dell’influencer italo-persiana è stata invasa dalle richieste degli acquirenti, ma molti si sono accorti anche di un possibile plagio inaspettato. Oltre a somigliare molto ad un modello di un sito cinese, la linea della Salemi presenta anche un body che sembra essere stato ispirato da quello della collega Chiara Nasti.

La partenopea è stata avvisata del possibile plagio dagli utenti del web e ha lanciato una stoccata alla Salemi, scrivendo nelle sue Ig Stories: “Non mi copiate, siate voi stesse ragazze”. Arriverà la replica di Giulia oppure la polemica si sgonfierà così come è iniziata? Nel frattempo, l'ex gieffina ha svelato il motivo che la tiene lontano dalla madre Fariba Tehrani. In molti, infatti, si sono chiesti perché la fidanzata del Pretelli fosse assente dallo studio de L'Isola dei Famosi, ipotizzando che la causa fosse la querelle ancora aperta con Tommaso Zorzi.

