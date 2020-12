Grande Fratello Vip, Giulia Salemi critica Tommaso Zorzi

Gossip TV

A seguito dell'ennesimo battibecco con Elisabetta Gregoraci, la Salemi si è detta delusa dai suoi amici nella casa, in particolare Tommaso Zorzi.

Durante l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip si è accesa di nuovo un’aspra lite tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci e ovviamente il fatto è passato sotto gli occhi di tutti gli abitanti della casa. Al termine della sfuriata tra le due gieffine, Salemi sperava in una parola di conforto da parte dei suoi amici, cosa che però non è avvenuta e ha scatenato il risentimento della giovane blogger, specialmente nei confronti di Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi delusa dal comportamento di Tommaso Zorzi

Dopo l’ultimo litigio tra la showgirl Gregoraci e la modella Salemi, quest’ultima si aspettava un sostegno morale da parte dei concorrenti con cui ha stretto maggiormente: stiamo parlando di Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e naturalmente Tommaso Zorzi. Tuttavia i gieffini in questione non hanno speso parole per confortare la ragazza, neanche dopo il termine della diretta. Giulia, delusa da un tale atteggiamento, ha deciso infine di affrontare faccia a faccia Zorzi, esprimendo tutta la sua amarezza:

Come te nella vita ho imparato a difendermi da sola, ma bastava anche un semplice ‘stai bene? tutto ok?’. [...] le persone dalle quali mi aspettavo un sostegno non mi hanno chiesto nulla. [...] nessuno mi è venuto a chiedere nulla, forse è il primo giorno in cui avevo bisogno di un ‘come va?’. Non chiedo di prendere posizione. Chiedevo solo due minuti.

Grande Fratello Vip, Zorzi risponde alle critiche di Salemi

Il gieffino Tommaso Zorzi a qual punto ha risposto all’accusa spiegando l’imbarazzo vissuto da tutti i concorrenti per la situazione creatasi tra lei e la Gregoraci:

Era una discussione in cui eravamo tutti in imbarazzo. Se hai avuto la percezione che noi non ci fossimo mi spiace, ma non è così. Non è colpa tua perché non hai tirato tu fuori l’argomento, però a un certo punto hai usato dei toni che erano un po’ imbarazzanti, ma più per noi. Sono robe strane e delicate e non inerenti alla casa.

Di lì a poco anche Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno espresso le ragioni per cui non si sono espressi sulla faccenda e sembra che tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia sia di nuovo tornata la pace.

