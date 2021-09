Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: ''Cristiano Malgioglio mi ha bloccata. Sono scioccata''

Gossip TV

Giulia Salemi si scaglia contro Cristiano Malgioglio durante il Grande Fratello Vip Party.

Giulia Salemi è approdata al timone del GF Vip Party, lo show streaming che va in onda dopo ogni puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, al fianco di Gaia Zorzi. Parlando della sua avventura in Casa, l’influencer italo-persiana rivela di essere stata bloccata su Instagram da Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Cristiano Malgioglio

Conclusa l’avventura nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, che le ha regalato popolarità e la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, a Giulia Salemi è stata affidata la conduzione del GF Vip Party in coppia con Gaia Zorzi. Dopo ogni diretta del reality show di Alfonso Signorini, Giulia e Gaia parlano delle vicissitudini dei gieffini ospitando diversi volti noti del piccolo schermo. Durante la puntata di questa notte, la Salemi ha deciso di affrontare un argomento spinoso, rivelando di aver ricevuto uno sgambetto social da Cristiano Malgioglio.

“Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo. Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. […] Sono davvero senza parole giuro. Il punto è che, già i miei fan l’avevano attaccato sui social, quindi mi sono detta ‘adesso si comporterà bene’. Invece l’opposto, mi ha bloccata. Volevo dare questo aggiornamento ai Prelemi, così sanno questa novità”, ha dichiarato la Salemi.

Attualmente, Malgioglio è uno dei giudici di Tale e Quale Show, dove si esibisce Pierpaolo come concorrente, e dunque il cantante potrebbe aver preso questa scelta per non essere influenzato. Di certo, Giulia e Cristiano hanno dei trascorsi dopo l’esperienza al Gf Vip, dato che il cantante si infuriò con l’influencer italo-persiana per averlo spedito in Nomination.

