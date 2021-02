Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi: "La verità è che io lo sto mandando in finale" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo difende Giulia dopo la discussione al Grande Fratello Vip con Tommaso.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è ormai giunto al capolinea e il duro scontro avvenuto subito dopo la precedente puntata ha stravolto anche le dinamiche del gioco. Da quel momento, infatti, la Casa del Grande Fratello Vip si è spaccata in due.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi al Gf Vip

L'accesa lite tra Tommaso e Giulia, dove sono volati insulti e offese, ha creato fratture ormai insanabili. Se fino a quel momento, Pierpaolo Pretelli ha sempre cercato di calmare gli animi ed evitare alimentare polemiche, dopo lo scontro ha deciso di prendere le parti della sua fidanzata e da quel momento la Casa del Grande Fratello Vip si è divisa.

In occasione della festa di San Valentino, Pretelli ha organizzato una romatica sorpresa alla Salemi. Durante la cena, però, i due giovani innamorati sono tornati a parlare del comportamento assunto da Zorzi. "E’ una persona arrogante, egocentrica. E’ solo lui. Non ti può trattare in quel modo. Io ho una dignità, non mi faccio trattare così" ha dichiarato il modello criticando duramente l'influencer.

Forte delle parole di Pierpaolo, Giulia lo ha assecondato. "Per me è chiusa. Mi sta rovinando le giornate. Non attacca Dayane perché ha paura di lei. Andrà in finale solo grazie a me" ha affermato la bella influencer lanciando una velenosa frecciata a Tommaso. Dichiarazioni molto forti che sicuramente Alfonso Signorini riprenderà nel corso della nuova puntata del Gf Vip.

