Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi e Dayane Mello: "Non ho il senso di colpa per la scelta che ho fatto"

Giulia affronta Tommaso e Dayane, nuovo scontro al Grande Fratello Vip.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune ore dalla nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, Giulia Salemi ha deciso di affrontare Tommaso Zorzi e Dayane Mello rimproverandoli di essere prevenuti nei suoi confronti.

Giulia Salemi affronta Tommaso Zorzi e Dayane Mello al Gf Vip

Nelle ultime ore, Tommaso e Dayane sono tornati a parlare delle scelte dei candidati alla Finale del Grande Fratello Vip. I due concorrenti non riescono a capire il comportamento ambiguo di Giulia che, dopo aver ascoltato le loro parole, ha deciso di intervenire per spiegare nuovamente la sua posizione: "Non mi sento capita, tu hai liquidato la nostra amicizia". "Ma è vero, non siamo amici oltre il divertimento, sono sempre stato sincero io" ha prontamente risposto il giovane influencer milanese.

La Salemi ha poi continuato rivelando di sentirsi fraintesa da Zorzi e la Mello, con i quali credeva di aver instaurato un rapporto più profondo: "Ormai è un continuo battutine". Il discorso si è poi focalizzato proprio sulla scelta dei candidati alla Finale con il giovane milanese che ha affermato: "Secondo me tu hai un pò di manie di persecuzione. Ti metti sempre in una posizione di vittima ma non è così. [...] Io non mi sono offeso perchè tu non mi hai scelto, ma perchè per te ci arrivo lo stesso". "In questi giorni mi stai facendo sentire in colpa più di quello che dovrebbe essere. O rispettate la mia opinione o io sono stanca di ascoltare le vostre" ha ribattuto la modella.

"I rapporti più complessi che ho qui dentro sono proprio con Tommaso e Dayane, anche se in maniera differente. Tommy io non ho il senso di colpa per la scelta che ho fatto, il mio dispiacere nasce quando vengo messa in dubbio. Se c'è da riconoscere la motivazione sbagliata lo ammetto, quando si parla di amicizia si parla di fatti e dimostrazioni. Se io mi sono sentita provocata con frecciatine e battutine tue e sue. [...] L'amicizia è un'altra cosa" ha sbottato Giulia. "Secondo me è importante capire che tipo di rapporto hai, non ci rimango male per l'amicizia ma perchè mi sembra una mossa furba" ha aggiunto Tommaso visibilmente infastidito. Alla fine anche Stefania Orlando ha deciso di intervenire per cercare di calmare gli animi: "Ragazzi forse non è il caso continuare, la realtà del vostro rapporto lo vedrete fuori".

