Pierpaolo Pretelli fa conosce al figlio Leonardo la fidanzata Giulia Salemi.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno deciso di fare un passo importante, presentandosi come coppia ufficiale a Leonardo, il figlio di Pierpaolo e Ariadna Romero. A svelare la novità è stato l’ex Velino, che ha raccontato di come è andato questo incontro e le sensazioni provate nel vedere il figlio con la sua nuova fidanzata.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi conosce il figlio di Pierpaolo Pretelli

Forse non tutti credevano nella storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma i due concorrenti del Grande Fratello Vip stanno facendo ricredere il pubblico sulla loro relazione. Nonostante l’ostilità della famiglia del Pretelli, infatti, la coppia è inseparabile e più innamorata che mai. Mentre Giulia replica alle accuse di Chiara Nasti, difendendo l’originalità della sua linea di beach wear, Pierpaolo prende una decisione importante e sceglie di far conoscere a suo figlio Leonardo la nuova fidanzata. A rivelarlo è stato proprio il Pretelli che, ai microfoni di Radio RTL 102.5, ha raccontato:

“Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. È stato un momento che ha riempito la mia felicità […] Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e di quello che lei prova per me. L’incontro è avvenuto vicino a casa mia all’aperto ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama tanto i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore”.

Insomma, un altro passo importante è stato fatto e ora i fan dei Prelemi si chiedono quando Giulia e Pierpaolo parleranno seriamente di convivenza.

