Grande Fratello Vip, Giulia Salemi confessa: "È il mio punto debole" (VIDEO)

Gossip TV

Giulia si lascia andare a un lungo sfogo con Pierpaolo al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha deciso di non salvaguardare il suo amico Tommaso Zorzi, ma di mandare al televoto per eleggere il secondo finalista Andrea Zelletta. Una scelta che ha creato molti malumori nella Casa e che ha portato la ragazza a lasciarsi andare a un lungo sfogo con il suo amato Pierpaolo Pretelli.

Lo sfogo di Giulia Salemi al Gf Vip

Lo scontro avvenuto dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha allontanato ancora una volta Tommaso e Giulia. Rimasta in giardino con Pierpaolo, la bella modella si è lasciata andare rivelando di alcune sue fragilità. "Ti accorgerai che c'è chi ti cerca solo quando va tutto bene, è pieno di persone senza scupoli" ha confessato la Salemi ammettendo di aver sofferto in passato per alcuni rapporti di amicizia che non sembrano essersi rivelati sinceri.

"Sono stata ferita tanto in amicizia, è il mio punto debole" ha aggiunto la Salemi visibilmente amareggiata. Dopo aver ascoltato con attenzione le parole della sua amata, Petrelli ha cercato di rassicurarla dicendole: "Lo avevo capito, io invece conosco tante persone ma ho pochissimi amici stretti. Quando usciremo li conoscerai!".

Leggi anche Stefania Orlando critica Pierpaolo Pretelli

Giulia ha poi spostato l'argomento sulla sua amicizia con Matteo Evandro Manzini: "Per lui darei tutto... è un amore la nostra amicizia, crede tanto in me". "Non è facile trovare una persona così, come te, sei molto comprensiva e presente" ha prontamente risposto Pierpaolo scatenando la reazione della modella: "Perchè per le persone che valgono sono così, come per te... voglio proteggerti ed esserci".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.