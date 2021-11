Grande Fratello Vip: Giulia Salemi al timone di un nuovo programma tv, ecco quale

Gossip TV

Giulia Salemi sarà la conduttrice di un nuovo programma in onda su Sky Uno e Tv 8.

Nuova avventura televisiva per Giulia Salemi. A rivelarlo è il settimanale Chi. L'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip sarà la conduttrice di un nuovo programma in onda su Sky Uno e Tv 8 e farà il suo debutto in radio.

Giulia Salemi conduttrice di un nuovo programma televisivo dopo il Gf Vip

Momento d'oro per Giulia Salemi. La bella influencer, attualmente impegnata con il Gf Vip Party, condurrà un nuovo programma tv che andrà in onda su Sky e poi su Tv8. A riportare la notizia è il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "A dicembre condurrà ‘Artisti di panettone‘ su Sky Uno e poi su Tv8 e a gennaio debutterà in radio".

E ancora si legge: "È inoltre una testimonial molto richiesta dall'alto del suo milione e 700mila follower perché diffonde messaggi di gioia ed autostima. Sul profilo Instagram si leggono solo commenti positivi e c'è spazio per le polemiche solo quando servono".

Leggi anche La moglie di Aldo Montano critica Soleil Sorge

Prima di iniziare la sua nuova esperienza televisiva come conduttrice Sky, vedremo Giulia anche prossimo game show di Nicola Savino Back to School che, secondo quanto riportato da Tv Blog, dovrebbe andare in onda su Italia Uno a partire dal prossimo gennaio 2022.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.