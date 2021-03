Grande Fratello Vip: Giulia Salemi affronta le sfere di Live-Non è la d'Urso, le accuse di Caterina Collovati (VIDEO)

Gossip TV

Tutti contro Giulia a Live-Non è la d'Urso dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, Giulia Salemi ha affrontato le cinque agguerritissime sfere. La ragazza ha ricevuto molte critiche per il suo percorso al Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli, ma l'accusa più pesante e grave, però, è arrivata da Caterina Collovati, che ha accusato la giovane influencer di averci provato con il marito.

Bomba a Live-Non è la d'Urso su Giulia Salemi, l'influencer sotto accusa dopo il Gf Vip

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giulia ha deciso di affrontare le sfere di Live-Non è la d'Urso. Tra gli sferati anche la Collovati, che si è lasciata andare a delle gravi insinuazioni sulla giovane influencer: "Mi ha veramente infastidito il tuo atteggiamento 5-6 anni fa quando hai fatto un programma di calcio insieme a mio marito. Casualmente vidi dei tuoi messaggi in cui tu prendevi l’appuntamento per l’indomani con 'Tesoro, amore'… oppure una volta lo invitavi a una festa di compleanno. Quando poi ho sentito dire Elisabetta Gregoraci che importunavi Briatore ho detto: 'Allora la signorina ha il vizietto di importunare gli uomini maturi, sposati'. Allora io ti voglio dare un consiglio: guarda che è una roba orribile, non lo fare mai più, avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna".

Accuse davvero molto pesanti, alle quali la Salemi ha risposto con molta calma e classe: "Questo è un mio problema e sicuramente devo migliorarlo: io chiamo 'amore' chiunque, anche il mio comodino, ma da lì a importunare uomini sposati… è contro la mia etica. So la persona che sono e non permetto di attaccarmi sui miei valori e i miei principi. Sono una persona molto socievole e molto espansiva. [...] Questo non lo accetto, stiamo sfociando in un’altra sfera che abbiamo già trattato al Grande Fratello e non è stato bello il messaggio che è passato e non mi rappresenta. Io sono una persona non perfetta ma quello che state facendo passare su di me è molto triste e non solidale da donna a donna".

Simona Izzo e Vladimir Luxuria, invece, hanno commentato il percorso al Gf Vip di Giulia accusandola di trovare un fidanzato in ogni programma a cui partecipa, facendo riferimento a Francesco Monte e Abraham Garcia. "Ma tu cerchi il principe azzurro? Se lo stai sognando ti devi svegliare perché non esiste e soprattutto non può essere uno scarto della Gregoraci. [...] Dopo tre giorni eri nel letto con lui!" ha affermato la Izzo. "Tu sei riuscita a fare di ogni reality un ufficio di collocamento sentimentale. Non pensi di non aver capito la filosofia di Pierpaolo che purtroppo è quella del chiodo schiaccia chiodo?" ha invece domandato ironicamente Luxuria.

"Sono entrata che c’era una determinata situazione che da lì a breve in realtà si è conclusa, anche se sappiamo bene come funzionano le dinamiche televisive e se ne continuava a parlare ogni puntata e tuttora ogni puntata se ne parla. Io sono entrata il 6 novembre è il primo bacio per gioco c’è stato per un gioco del Gf il 26 dicembre, un mese e mezzo dopo. [...] Con Pierpaolo, a differenza di quello che è successo due anni fa, io non mi sono assolutamente annullata. Lui era la mia spalla, insieme abbiamo lottato contro tutto e tutti, settimana dopo settimana" ha prontamente replicato la Salemi cercando di difendersi dalla accuse. "Non può nemmeno passare il messaggio che per raggiungere i sogni occorre infilarsi sotto le lenzuola con qualcuno" ha nuovamente dichiarato la Collovati.

Leggi anche Dayane Mello è innamorata, la rivelazione della modella

A prendere le difese di Giulia ci hanno pensato Arianna David e Alessandro Cecchi Paone, con cui ha condiviso l’esperienza del Gf Vip 3: "Tu sei generosa, buona, brava". Inutile dire che sui social si sono schierati tutti dalla parte dell'influencer con l’hashtag #liveèlasalemi. In tanti infatti si sono indignati per il trattamento riservato alla fidanzata di Pierpaolo e in particolare per le gravi accuse mossele dalla Collovati.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.