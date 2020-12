Grande Fratello Vip, Giulia Salemi affronta Dayane Mello: "Tu dovresti essere felice per me" (VIDEO)

Gossip TV

Arriva il tanto atteso confronto al Grande Fratello Vip tra Giulia e Dayane.

La nuova coppia del Grande Fratello Vip formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra non convincere Dayane Mello, che si è più volte espressa duramente nei confronti dei due giovani concorrenti del reality show ritenendo il loro rapporto un copia incolla di quello tra il modello ed Elisabetta Gregoraci.

Il confronto al Gf Vip tra Giulia Salemi e Dayane Mello

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane e Giulia si sono rese protagoniste di un'accesa lite in diretta. Il motivo? Le forti dichiarazioni della modella brasiliana, che prima ha criticato il suo rapporto nato nella Casa con Pierpaolo e poi definito la giovane influencer troppo infantile per poter instaurare un rapporto con lei. Da quel momento, le due hanno deciso di continuare il loro percorso nella Casa evitandosi.

A distanza di alcune ore dalla lite, la Salemi ha cercato un confronto con la Mello e ribadito di non comprendere le ragioni che l'hanno portata a dire certe cose. "Non è colpa tua, sono io che sono strana in questi giorni. Sono stanca mentalmente, niente di personale" ha confessato Dayane scatenando la reazione di Giulia: "Ma io non ti ho fatto nulla, tu non puoi fare una colpa a una persona così senza motivo...".

"Io lo so che tante volte non sei così felice" ha aggiunto Dayane per poi interrogare Giulia sul suo rapporto con Pierpaolo: "Quando sei entrata ti piaceva già? Perché tu sai che Elisabetta era gelosa di te!". "Io con lui sono felice e tu dovresti essere felice per me. Io e Pier ci siamo presi subito come amici e poi è nata questa cosa". "Cosa senti per Pierpaolo, pensi che può essere una cosa passeggera o credi che fuori possa nascere una relazione? Non avere paura,è una cosa bella" ha continuato la modella brasiliana, che sembra essersi ricreduta sulla veridicità dell’affetto che lega la Salemi e Pretelli. "Si, altrimenti non mi ci butteri così a capofitto, ma è chiaro che ho paura" ha rivelato l'influencer.

