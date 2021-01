Grande Fratello Vip, Giulia Salemi accusata di Stregoneria: in Casa la bambola Woodoo per Pierpaolo Pretelli

Gossip TV

Sul web si diffonde un'accusa terribile ai danni di Giulia Salemi, accusata di praticare la stregoneria all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Scordate lunghi nasi bitorzoluti, capelli grigi e nodosi, scopa magica e libro di incantesimi in stile Streghe. Le fattucchiere del ventunesimo secolo sembrano essere decisamente più sensuali, poco inclini a confondersi con i canoni del folklore popolare, e anche pronte ad affrontare senza paura di essere scoperta un programma come il Grande Fratello Vip. Dopo le ultime accuse che sono circolate sul web - accuse del tutto infondate - Giulia Salemi è finita al centro delle polemiche per essere stata tacciata di stregoneria. A diffondere la fake news sui social ci ha pensato la zia di Pierpaolo Pretelli, convinta che l’influencer italo-persiana controlli suo nipote per mezzo di una bambola woodoo.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi accusata di stregoneria

Tremate, tremate: le streghe sono tornate! Sembra che ci sia una fattucchiera nella Casa del Grande Fratello Vip, pronta a compiere stragi di cuori grazie alla sua prodigiosa bambolina woodoo. Questa strega sembra aver preso le sembianze di una influencer, forse proprio per diffondere la sua magia ad un grande pubblico tramite i social networks, che attualmente è innamoratissima di Pierpaolo Pretelli. Esatto, avete indovinato, stiamo parlando di Giulia Salemi, la power girl per eccellenza. Nelle ultime ora sul web è circolata ua notizia alquanto inquietante sull’italo-persiana che è stata accusata di praticare la stregoneria nella Casa più spiata d’Italia. Un’accusa che nel ventunesimo secolo è a dir poco ridicola ma che ha preso piede tra gli utenti più suggestionabili. L’indiscrezione riporta che Giulia userebbe una bambola woodoo per controllare i sentimenti di Pierpaolo, con tanto di spilloni da infilzare sul cuore immaginario del suo amato.

LA ZIA DI PIERPAOLO.

io non mi sento bene.#tzvip pic.twitter.com/WR9iUMxW6E — Tommy&Stefy Stan Account (@Diana70188821) January 27, 2021

Giulia Salemi controlla Pierpaolo Pretelli con il Woodoo?

La notizia è già piuttosto improbabile di per sé, ma il fatto più grave è che sia stata una persona molto vicina al Pretelli a diffonderla. Secondo Il Mattino, infatti, la zia del gieffino avrebbe alimentato sui social la caccia alle streghe condividendo un post su Instagram, e chiedendo a tutti la massima diffusione affinché qualcuno intervenga per fermare i terribili poteri di Giulia. Insomma, sappiamo che può sembrare una storia di fantascienza ma purtroppo è tutto vero. Inutile dire che la caccia alle streghe dovrebbe essersi fermata ai tempi di Salem, quindi concediamo alla zia di Pierpaolo un’amnesia temporanea. Nel frattempo, la Salemi è sempre più confusa sul suo rapporto con Tommaso Zorzi che è furioso per le ultime Nomination, che l'hanno escluso dal ballottaggio per la finale. Dopo le ulteriori polemiche create dall'arrivo di un aereo dedicato a Zorzi e Giulia, l'influencer milanese acquista una alleata d'eccezione: Dayane Mello si schiera con Tommaso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.