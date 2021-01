Gossip TV

Giulia Salemi e Stefania Orlando parlano della crisi dell'influencer al Grande Fratello Vip e del clima teso che si è creato in Casa.

Giulia Salemi ha vissuto un momento di crisi, forse a causa di uno sbalzo d’umore acuito dalla reclusione forzata al Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato a lungo la gieffina, Stefania Orlando cerca di spiegare a Giulia che la sua reazione poteva essere evitata in un modo piuttosto semplice.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Stefania Orlando: confronto dopo la Crisi

Giulia Salemi sta vivendo una relazione molto intensa con Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana ha molto amore da dare e sembra essere pronta a riversarlo tutto sul bellissimo ex Velino del Grande Fratello Vip. Sempre sorridente e allegra, la Salemi ha avuto una crisi molto forte scaturita dalla decisione di Pierpaolo Pretelli di non passare con lei la notte. Ad amplificare la reazione di Giulia, senza dubbio, c’è lo stress delle ultime settimane segnate dall’incertezza dei sentimenti di Pierpaolo e dalle frecciatine di Tommaso Zorzi.

Con la solita delicatezza, Stefania Orlando ha ascoltato la Salemi invitandola a sfogarsi più spesso con gli inquilini, dal momento che accumulare risentimento non può che farla esplodere in questo modo. Superata la difficile nottata, Giulia e Stefania si ritrovano a parlare di quanto accaduto. La Orlando continua a sostenere che la Salemi non può pretendere che tutti si accorgano dei suoi cambiamenti d’umore, dal momento che ognuno ha il suo momento no e potrebbe essere distratto da problemi personali.

Secondo la presentatrice, l’unico modo per sentirsi compresa è quello di parlare dei suoi problemi. Stefania, ad esempio, ha imparato a cavarsela da sola ma sa che può contare su alcuni inquilini per i suoi sfoghi ed è lei a cercarli, essendo consapevole che non tutto gira attorno al suo umore. Nel frattempo, Giulia e Pierpaolo parlano di innamoramento e l’ex Velino fa delle dichiarazioni molto romantiche sbilanciandosi sui suoi sentimenti per l’italo-persiana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.