Grande Fratello Vip, Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: "Se non ti fidi, cambia aria!" (VIDEO)

Nuove incomprensioni al Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo.

Confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il motivo? La bella influencer è convinta che l'ex velino di Striscia la Notizia sia troppo geloso e tra i due giovani concorrenti nasce una nuova incomprensione.

Giulia Salemi sbotta contro Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Tutto è successo ieri sera quando Pierpaolo ha iniziato a fare delle supposizioni su cosa sarebbe successo se lui e Giulia si fossero conosciuti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. "All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato" ha affermato il modello recriminando all'influencer delle frasi dette all’inizio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

Parole che hanno spiazzato la Salemi che è scoppiata a ridere ma ha comunque cercato di rassicurare Pretelli: "All’inizio avevo paura a sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te". Il modello, però, ha continuato sottolineando che certi apprezzamenti fatti da lei ad alcuni concorrenti del Gf Vip non gli sono piaciuti.

Giulia ha cercato di giustificarsi, ma alla fine ha sbottato: "Se non ti fidi, cambia aria!". "Che significa? Usi dei termini troppi duri [...] sono geloso, ma è solo una riflessione. Per me è tutto chiarito, sei tu che tiri fuori ancora queste cose" ha prontamente risposto Pierpaolo infastidito dal tono di voce usato dalla ragazza. "Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo" ha ribattuto la Salemi che ha poi aggiunto "...allora deve essere reciproco, anche tu non devi fare apprezzamenti su altre donne su cui ti sei preso una cotta".

